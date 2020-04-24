Прямой эфир
Сюжет:

Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы до пяти лет

0
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ростуризм предложил ввести в России многократные визы сроком до пяти лет, сократив срок их оформления до трех дней. Об этом сообщили в пятницу, 24 апреля, порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе ведомства.

Каждый сам у себя: как ЕС развивает внутренний туризм из-за COVID-19
В этом году в Европу прибудет на 39% меньше путешественников

Электронную визу в Россию предлагается сделать многократной и увеличить сроки ее оформления до трех месяцев.

В ведомстве выступают за возобновление предварительного приема в самое ближайшее время документов на оформление электронных виз, а также классических туристских виз в консульских учреждениях РФ за рубежом для того, чтобы туристы уже сейчас могли планировать свои будущие поездки в Россию.

В условиях пандемии коронавируса туристическая отрасль по всему миру оказалась в сложном положении. Пустует большинство курортов, отельеры, туроператоры и работники сферы несут убытки. Эксперты полагают, что вспышка COVID-19 изменит некоторые привычки путешественников — например, порядок пользования общественным транспортом.

Ранее, в апреле, Ассоциация туроператоров России отметила, что первые после эпидемии коронавируса туры за границу будут доступны не ранее 1 августа, но путевки по стране можно забронировать с вылетом в июне.

Ранее, в пятницу, стало известно, что за прошедшие сутки медики выявили в России 5849 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. Общее число заразившихся в стране достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москву не будут украшать к 1 Мая из-за пандемии коронавируса
Каждый четвертый россиянин изменил свои планы на лето и майские праздники

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020