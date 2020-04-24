Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы до пяти лет

Ростуризм предложил ввести в России многократные визы сроком до пяти лет, сократив срок их оформления до трех дней. Об этом сообщили в пятницу, 24 апреля, порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе ведомства.

Электронную визу в Россию предлагается сделать многократной и увеличить сроки ее оформления до трех месяцев.

В ведомстве выступают за возобновление предварительного приема в самое ближайшее время документов на оформление электронных виз, а также классических туристских виз в консульских учреждениях РФ за рубежом для того, чтобы туристы уже сейчас могли планировать свои будущие поездки в Россию.

В условиях пандемии коронавируса туристическая отрасль по всему миру оказалась в сложном положении. Пустует большинство курортов, отельеры, туроператоры и работники сферы несут убытки. Эксперты полагают, что вспышка COVID-19 изменит некоторые привычки путешественников — например, порядок пользования общественным транспортом.

Ранее, в апреле, Ассоциация туроператоров России отметила, что первые после эпидемии коронавируса туры за границу будут доступны не ранее 1 августа, но путевки по стране можно забронировать с вылетом в июне.

Ранее, в пятницу, стало известно, что за прошедшие сутки медики выявили в России 5849 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. Общее число заразившихся в стране достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

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