Защитный шлем от коронавируса разрабатывают в Волгограде

В Волгоградском государственном медицинском университете разрабатывают защитный шлем, который поможет избежать заражения коронавирусом. Головной убор весом 1,5 кг полностью изолирует лицо человека и фильтрует воздух для верхних дыхательных путей.

Прибор, похожий на шлем водолаза, представил завкафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук, профессор Александр Воробьев. Изначально такой шлем разрабатывали для аллергиков от сезонной пыльцы. Однако пандемия коронавируса скорректировала планы ученых.

По словам профессора, которые приводит ИА «НовостиВолгограда.Ру», врачам крайне сложно находиться в масках и защитных очках при лечении больных с коронавирусом. На их лицах остаются следы, тяжело дышать и нет 100% безопасности.

В шлеме, разработанном волгоградскими учеными, можно непрерывно работать до 11 часов. Устройство является многоразовым, его дыхательный фильтр можно перезаряжать. Вес головного убора — 1450 гр. Ученые планируют еще уменьшить вес защитного шлема.

Над проектом, кроме специалистов ВолгГМУ, работали представители Волгоградского медицинского научного центра, ООО «Иномед» и Центра инжиниринга «Мой бизнес».

В ближайшее время ученые разработают два варианта головного убора: для медиков с максимальной степенью защиты и упрощенную модификацию для массового потребителя. Разработчики рассчитывают, что их изобретение будет продаваться примерно по 1 тыс. рублей за экземпляр. Первую партию врачам предоставят бесплатно.

4 апреля сообщалось, что школьники в Шатуре разработали пластиковую защиту от коронавируса для врачей. Щиты полностью закрывают лицо и шею человека.