Замглавы Минпромторга Овсянников официально освобожден от должности после скандала

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников официально освобожден от должности после скандала в аэропорту Ижевска. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в пятницу, 24 апреля, на официальном портале правовой информации.

«Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности», — говорится в документе, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

О том, что Мишустин решил освободить чиновника с занимаемого им поста, стало известно накануне. 10 апреля премьер-министр подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.

В свою очередь министр промышленности и торговли Денис Мантуров осудил поведение Овсянникова, заявив, что тот больше не будет участвовать в работе ведомства в качестве его зама.

На снятии Овсянникова с должности настаивала партия «Единая Россия», которая 8 апреля исключила его «за хамское поведение».

6 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что осуждают поведение Овсянникова, однако правовую оценку случившемуся будет давать суд. В ведомстве подчеркнули, что служебное удостоверение чиновника создано не для того, чтобы оправдывать им нарушение закона.

Скандал с участием замглавы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска произошел 5 апреля. Сообщалось, что перед вылетом в Москву ему пришлось несколько раз проходить рамки металлоискателя, так как детектор фиксировал металлические предметы. После этого на требование сотрудников службы безопасности аэропорта предъявить бумажный или электронный билет чиновник ответил нецензурными выражениями. На чиновника составили протокол о мелком хулиганстве.

Сам Овсянников сначала отрицал инцидент, потом прислал официальный комментарий, в котором говорилось, что требования службы безопасности — это не что иное, как «перегибание палки», однако он их выполнил.

Позднее Овсянников неоднократно заявлял, что сожалеет о своем поведении в аэропорту Ижевска.

27 апреля Завьяловский районный суд в Удмуртии рассмотрит дело Овсянникова о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.