В Москве за последнюю неделю отмечен рост оптовой торговли

Объем оптовой торговли за неделю вырос в Москве на 30,9%. Такие данные приводит в пятницу, 24 апреля, экономический оперштаб столицы в Telegram.

«Впервые с начала режима ограничений вышла в плюс розница. Оборот по продовольственным товарам увеличился на 3,7%», — говорится в сообщении.

Также в оперштабе отметили рост платежей за онлайн-кинотеатры, музыку и другие сервисы развлечений на 68%. На эти услуги, в соответствии с приведенными данными, москвичи тратят около 100 млн рублей в неделю.

Ранее, в пятницу, стало известно, что за прошедшие сутки медики выявили 5849 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. Среди них 2 957 человек — в Москве. Общее число заразившихся в стране достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли — 615.

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