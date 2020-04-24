Москва прокомментировала призыв ООН к глобальному перемирию в мире

Москва поддержала призыв генерального секретаря ООН по глобальному перемирию в зонах конфликтов, но оно не должно касаться террористов. Об этом в интервью заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса еще большее значение приобретает потенциал ООН по урегулированию конфликтов. Речь идет о том, что на фоне отсутствия у значительной части населения, проживающего в горячих точках, доступа к медикаментам и врачебной помощи, может усугубиться эпидемиологическая обстановка, которая повлечет реальную гуманитарную катастрофу.

Москва полностью поддержала призыв Генсекретаря международной организации к глобальному прекращению огня в зонах региональных конфликтов и в качестве постоянного члена СБ готова помогать претворению в жизнь этой инициативы, добавил Вершинин.

«При этом, естественно, такое прекращение огня не должно затрагивать продолжение решительной борьбы с террористическими организациями, определенными таковыми СБ ООН», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Ранее в апреле президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению огня во всем мире из-за коронавируса. Его порыв поддержали три постоянных члена СБ ООН — США, Великобритания и Китай.

Утром в пятницу число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 2 709 408, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в Китае. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.