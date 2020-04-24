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В России за сутки умерли 60 человек с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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60 человек с подтвержденным коронавирусом умерли в России за сутки. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

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Таким образом, общее число летальных исходов в стране достигло 615.

Также сообщается, что за сутки было зарегистрировано 5849 новых случаев заражения. Их общее число — 68 622. Выздоровели за весь период 5568 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в России более 161 тыс. человек остаются под наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Количество сданных тестов на инфекцию в стране превысило 2,5 млн. При этом за последние сутки было выполнено 150 тыс. проверок.

Ранее в этот же день стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила девять российских вакцин против коронавируса в перечень перспективных. Всего в списке числятся 83 препарата, среди которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях.

22 апреля сообщалось, что ряд ученых считает массовую вакцинацию единственным способом побороть пандемию новой инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 24 апреля, число зараженных в мире превысило 2,7 млн человек, из них более 191 тыс. скончались, свыше 749 тыс. пациентов выписаны из больниц.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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