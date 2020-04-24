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Чтение Корана онлайн проведут для мусульман Челябинской области

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Председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин рассказал верующим, как провести Рамадан в условиях пандемии. Священный месяц Рамадан начался у всех мусульман с заходом солнца 23 апреля.

В это время все мечети закрыты, коллективные молитвы проводиться не будут. Имамы организуют чтение Корана в режиме онлайн. По словам Равиля Гайнутдина, которые приводит сайт «Первого областного», все необходимые обряды можно совершать дома.

Первым днем мусульманского поста следует считать 24 апреля, а последним — 23 мая. Ураза-байрам, или праздник разговения после поста в месяц Рамадан, наступит 24 мая.

Как рассказал «Известиям» первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России Рушан-хазрат Аббясов, мусульмане запустят специальную акцию из-за невозможности проведения вечерних коллективных трапез в этот Рамадан. Они начнут передавать продукты нуждающимся.

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