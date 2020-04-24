Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, который заблокировал российский проект резолюции по борьбе с коронавирусом в Генеральной Ассамблее ООН, ― это кощунство. Об этом говорится в комментарии, опубликованном 23 апреля на официальном сайте постпредства России при ООН.

«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, от реализации которого в духе положений, содержащихся в проекте резолюции Генеральной Ассамблеи, выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии, прежде всего ― в развивающихся странах, находящихся в уязвимом положении, на помощь которым он прежде всего и направлен», ― отмечается в сообщении.

Также в российском постпредстве подчеркнули, что призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией коронавируса, был обращен именно на развивающиеся страны.

22 апреля Украина заблокировала в Генеральной Ассамблее ООН предложенную Россией резолюцию, которая, по мнению главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, была направлена на ослабление санкций. Министр иностранных дел Украины также пообещал и в дальнейшем блокировать все попытки России «разрушить санкционный режим».

3 апреля Украина, США, страны Евросоюза, Грузия и Великобритания уже заблокировали на Генассамблее ООН проект резолюции РФ об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса. Документ призывал государства к помощи наиболее пострадавшим странам и отмене ограничений, принятых без согласия ООН. Авторами проекта резолюции наравне с РФ выступили еще 28 стран.

При этом к отмене санкций также призывал и Генсек ООН Антониу Гутерриш, отмечая, что ограничения препятствуют доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.