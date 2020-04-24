Тело состоявшего на учете в ПНД москвича пролежало в квартире две недели

Труп 75-летнего мужчины пролежал в квартире в центре Москвы около двух недель. Об этом 24 апреля агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

Жительница одного из домов на Волгоградском проспекте вечером 22 апреля сообщила в полицию о резком запахе из соседней квартиры. Прибывшие на место полицейские обнаружили в незапертой квартире тело жильца.

По предварительным данным, тело пролежало на кровати около двух недель. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Тело направили в морг.

По словам соседей, умерший пожилой мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере, вел тихий и замкнутый образ жизни. По факту смерти мужчины проводится проверка.

16 апреля сообщалось, что в Москве на складе Большого театра было обнаружено тело с признаками насильственной смерти, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.