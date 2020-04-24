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В Ногинском лесничестве произошел пожар на площади около 34 га

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Пожар на площади около 34 га произошел в Ногинском лесничестве на территории городского округа Балашихе. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.

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По данным ведомства, возгорание удалось ликвидировать к 21:00. Угрозы населенным пунктам и жителям не было, отмечает телеканал «360». Содержание вредных веществ в воздухе в районе пожара специалисты не обнаружили, пишет агентство городских новостей «Москва».

Сообщение о пожаре в лесном массиве поступило в 13:20 мск. Жители Балашихи опубликовали в социальных сетях видео сильного пожара со стороны леса. На кадрах видно, как над деревьями поднимается столб плотного сероватого дыма. Лесхоз региона сообщил РИАМО, что пожар начался на территории лесного фонда Кучинского участкового лесничества — квартал 23 Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Изначально площадь возгорания составляла полгектара. К 17:30 мск спасателям удалось локализовать горение на площади 22,1 га. Порывистый ветер в районе очага пожара способствовал рассеиванию дыма.

Ранее 24 апреля сообщалось, что пожарные в России ликвидировали 205 лесных пожаров на площади 16 тыс. га за минувшие сутки, еще не потушенными остаются 87 возгораний на площади 125078 га.

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