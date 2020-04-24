Водитель погиб в ДТП на юго-востоке Москвы

Водитель легковушки скончался в результате ДТП на юго-востоке Москвы. Об этом 23 апреля телеканалу «360» рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Авария произошла вечером 23 апреля на Волгоградском проспекте в районе дом 107. Автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с иномаркой Audi, сообщает агентство городских новостей «Москва». В результате лобового столкновения водитель ВАЗ погиб на месте. Водителя второго автомобиля госпитализировали.

В результате аварии движение было перекрыто на двух полосах из трех. По факту случившегося полиция проводит проверку, пишет ТАСС.

23 апреля сообщалось, что режим самоизоляции в Москве сократил число ДТП на 57%.

С 15 апреля в Московском регионе действует пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте, а 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Контроль передвижений граждан по региону производится в автоматическом режиме с 22 апреля.