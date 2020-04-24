Прямой эфир

Водитель погиб в ДТП на юго-востоке Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель легковушки скончался в результате ДТП на юго-востоке Москвы. Об этом 23 апреля телеканалу «360» рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Авария произошла вечером 23 апреля на Волгоградском проспекте в районе дом 107. Автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с иномаркой Audi, сообщает агентство городских новостей «Москва». В результате лобового столкновения водитель ВАЗ погиб на месте. Водителя второго автомобиля госпитализировали.

В результате аварии движение было перекрыто на двух полосах из трех. По факту случившегося полиция проводит проверку, пишет ТАСС.

23 апреля сообщалось, что режим самоизоляции в Москве сократил число ДТП на 57%.

С 15 апреля в Московском регионе действует пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте, а 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Контроль передвижений граждан по региону производится в автоматическом режиме с 22 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
BMW разорвало на части в результате ДТП на Рублево-Успенском шоссе
В Москве задержали устроившего ДТП на угнанном тягаче мужчину

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020