Банки предупредили россиян о новых уловках мошенников

Российские банки рассказали о новых мошеннических схемах для выманивания персональных данных у граждан и оформления на них онлайн-кредитов в условиях пандемии коронавируса.

Для этих целей злоумышленники при звонках могут использовать самые разные предлоги, в том числе актуальную повестку — например, якобы оформление пропусков на передвижение по городу, а также приглашение пройти медосмотр или сдать анализ на коронавирус.

Также мошенники рассылают СМС с угрозами и требуют оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции.