Прямой эфир
Сюжет:

Банки предупредили россиян о новых уловках мошенников

0
Выделить главное
вкл
выкл

Российские банки рассказали о новых мошеннических схемах для выманивания персональных данных у граждан и оформления на них онлайн-кредитов в условиях пандемии коронавируса.

Для этих целей злоумышленники при звонках могут использовать самые разные предлоги, в том числе актуальную повестку — например, якобы оформление пропусков на передвижение по городу, а также приглашение пройти медосмотр или сдать анализ на коронавирус.

Также мошенники рассылают СМС с угрозами и требуют оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во время пандемии Россию захлестнула волна кибератак
Россиян предупредили о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020