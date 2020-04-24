Эксперты предрекли россиянам снижение цен на квартиры

Средняя стоимость квартир в российских новостройках в апреле 2020 года увеличилась на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако эксперты считают, что до конца года на фоне пандемии коронавируса и, как следствие, сокращения спроса произойдет снижение цен: на 15–20% — на вторичное жилье, на 10% — на новостройки.