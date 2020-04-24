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Amazon использовала закрытые данные продавцов для создания конкуренции

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Сотрудники американской компании Amazon использовали доступ к закрытой информации о товарах сторонних продавцов для создания конкурентной продукции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal в четверг, 23 апреля.

Не менее 20 бывших сотрудников онлайн-ритейлера утверждают, что речь идет о тех подразделения, которые занимаются разработкой товаров, продающихся под марками, которые закреплены непосредственно за Amazon. По информации издания, они получили в свое распоряжение закрытую документацию, в том числе технические характеристики и отчетность о продажах по наиболее популярным товарам сторонних продавцов.

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На чужих примерах в компании создавали собственные аналоги и выстраивали тактику их продаж, поэтому компании, которые пользовались услугами ритейлера, рисковали получить в его лице прямого конкурента. На данный момент Amazon продает около 230 тыс. товаров собственного производства под 45 марками. Это около 1% от всех продаж в год. При этом к 2022 году руководство компании ставило перед сотрудниками задачу увеличить эту цифру до 10%.

В самой компании отмечают, что по данному поводу начато внутреннее разбирательство. В Amazon отметили, что, как и другие ритейлеры, изучают статистику продаж и хранят данные для улучшения сервиса, но сотрудникам строго запрещается использовать закрытую информацию продавцов для принятия решений о запуске каких-либо товаров.

14 апреля сообщалось, что самый богатый человек в мире, глава корпорации Amazon Джефф Безос за день разбогател примерно на $6,4 млрд благодаря рекордному подорожанию акций компании.

В феврале из-за распространения коронавируса 500 самых богатых людей планеты потеряли в общей сложности $444 млрд. Больше всего пострадали состояния трех самых богатых бизнесменов — Джеффа Безоса, сооснователя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.

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