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Шипулин отказался участвовать в выборах президента Союза биатлонистов

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Чемпион мира 2017 года по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин не будет участвовать в досрочных выборах президента Союза биатлонистов России. Об этом спортсмен рассказал журналистам 23 апреля.

По его словам, сейчас не лучшее время для «революции в биатлоне», поскольку всем необходимо думать о том, как минимизировать последствия пандемии коронавируса. Тем не менее, отметил Шипулин, решение о проведении конференции правление приняло в рамках устава, а значит, в федерации сочли этот шаг необходимым.

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«Я не собираюсь участвовать в выборах президента СБР. Не хочу сидеть на двух стульях, потому такой вариант даже не рассматриваю. Сейчас я полностью сконцентрирован на своей работе в Госдуме», —приводит слова депутата RT.

Вместе с тем, Шипулин подчеркнул, что если будет «нужен российскому биатлону, то готов оказать содействие в разрешении этой кризисной ситуации».

«Правление СБР, Владимир Петрович Драчев, тренеры - все знают мой номер телефона. Я готов говорить предельно честно, готов высказывать свое мнение и помогать. Это родной вид спорта, судьба которого мне не безразлична», — резюмировал Шипулин.

Правление Союза биатлонистов России 23 апреля приняло решение созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию, на которой могут избрать нового главу организации вместо Владимира Драчева. Как отмечает ТАСС, Драчев в настоящее время находится в оппозиции большинству членов правления, поскольку выступает против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной. Свое несогласие он неоднократно озвучивал после решения правления об их утверждении, которое было принято 20 апреля.

Драчев был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года. Решение о созыве внеочередной конференции он считает нелегитимным.

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