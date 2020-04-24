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В Ненецком округе выздоровел единственный пациент с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Единственный житель Ненецкого автономного округа, у которого был выявлена коронавирусная инфекция, сдал два отрицательных теста и был выписан из больницы домой. Больше случаев коронавируса в регионе не зарегистрировано. Об этом в своей странице «ВКонтакте» сообщил врио губернатора округа Юрий Бездудный.

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Бездудный проверил, как в аэропорту Нарьян-Мара соблюдаются меры профилактики COVID-19, именно путем измерения температуры в аэропорту 9 апреля выявили первого пациента с коронавирусной инфекцией в регионе.

Чиновник отметил, что принимаемые меры эффективны.

«На сегодняшний день Ненецкий округ снова свободен от коронавируса», — написал врио губернатора.

Диагноз был установлен у жителя Нарьян-Мара, прибывшего в регион из Санкт-Петербурга.

По состоянию на 23 апреля, в России диагностированы 62773 случая заболевания COVID-19, из них 4774 — за последние сутки. 4891 человек вылечились. 555 пациентов скончались.

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