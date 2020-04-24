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Объем банковских вкладов в США вырос в первом квартале на рекордный $1 трлн

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Суммарный объем вкладов в американские банки в первом квартале 2020 года на фоне пандемии увеличился примерно на $1,04 трлн, пишет Wall Street Journal в четверг, 23 апреля.

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По информации издания, ранее суммарные вложения в американские кредитные организации за один квартал не превышали $313 млрд.

Отмечается, что $590 млрд из $1 трлн поступили на депозитные счета четырех крупнейших банков страны: JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup.

По сведениям газеты, основная часть вкладов поступила в банки в течение двух недель в марте. В этот период многие представители бизнеса США пытались аккумулировать значительные средства перед экономическим кризисом, вызванным распространением коронавируса.

Ранее 9 апреля Федеральная резервная система США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 856 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 47,2 тыс. человек.

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