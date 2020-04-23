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Опубликовано видео летно-тактического учения истребителей ЗВО

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Фото: РЕН ТВ
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Экипажи испытательной авиации Западного военного округа (ЗВО) провели летно-тактическое учение в Тверской области, в ходе которого отрабатывались боевые пуски ракет. Об том в четверг, 23 апреля, сообщает пресс-служба ЗВО.

«Летчики выполнили элементы воздушного боя одиночно и в составе авиационных групп», — говорится в сообщении.

Также там отметили, что экипажи Су-35С и Миг-31БМ обнаружили цели и выпустили управляемые ракеты «воздух-воздух», а также смогли уйти от удара высокоточного оружия.

Учения проходили в светлое и темное время суток на высоте до 10 тыс. км.

5 апреля в Минобороны сообщили, что в ходе учений российские ПВО впервые отражали удар гиперзвуковых ракет. Маневры проходили с 30 марта по 2 апреля на юге России. Авиация и силы противовоздушной обороны научились отражать массированный удар гиперзвуковым оружием, крылатыми и баллистическими ракетами малой и средней дальности. Военные также смогли атаковать и носители ракет.

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