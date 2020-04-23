В Кремле не определили дату снятия ограничений из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не определил дату снятия ограничений в стране из-за коронавирусной инфекции.

«Такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией», — ответил он журналистам на брифинге в четверг, 23 апреля.

Песков отметил, что эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно напряженной.

Накануне пресс-секретарь российского лидера в интервью телеканалу CNBC заявил, что ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.

По словам Пескова, это «действительно чрезвычайно серьезная, очень сложная, очень проблематичная» ситуация. Он отметил важность сохранения международным сообществом единства в борьбе с коронавирусом и решимости преодоления кризиса, добавив, что «это единственный путь».

Представитель Кремля добавил, что рост числа заразившихся в России довольно значительный, но он не угрожает системе здравоохранения страны.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случая коронавируса, из них 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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