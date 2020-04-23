Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле не определили дату снятия ограничений из-за коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не определил дату снятия ограничений в стране из-за коронавирусной инфекции.

Час плато: когда число заболевших COVID-19 в России стабилизируется
Пик будет пройден уже после майских праздников, считают врачи и ученые

«Такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией», — ответил он журналистам на брифинге в четверг, 23 апреля.

Песков отметил, что эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно напряженной.

Накануне пресс-секретарь российского лидера в интервью телеканалу CNBC заявил, что ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.

По словам Пескова, это «действительно чрезвычайно серьезная, очень сложная, очень проблематичная» ситуация. Он отметил важность сохранения международным сообществом единства в борьбе с коронавирусом и решимости преодоления кризиса, добавив, что «это единственный путь».

Представитель Кремля добавил, что рост числа заразившихся в России довольно значительный, но он не угрожает системе здравоохранения страны.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случая коронавируса, из них 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков переадресовал оперштабу вопрос о цифровых пропусках в регионах
Мишустин заявил о формальном подходе некоторых губернаторов по расчету койко-мест

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020