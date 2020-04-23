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Второй пакет мер поддержки бизнеса подготовили в Рязанской области

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Рязанская областная дума рассмотрит законопроекты очередного пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил глава региона Николай Любимов.

«На ближайшее заседание Рязанской областной думы планируется вынести проекты законов второго пакета мер помощи МСП, которые предусматривают освобождение от арендной платы за использование госимущества организаций пострадавших отраслей, введение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан», — цитирует губернатора РИА «7 новостей».

Кроме того, глава региона поручил предусмотреть во втором льготном пакете дополнительные меры для собственников, включая торговые центры, которые предоставляют преференции по уплате арендной платы своим арендаторам. Николай Любимов предложил также включить в перечень пострадавших отраслей розничную торговлю непродовольственной группой товаров и перенести для всех субъектов МСП сроки уплаты налогов на осень.

Как стало известно 11 апреля, в Рязанском районе Рязанской области открыли дорогу в села Заокское и Коростово. По данным оперативной группы правительства региона, с проезжей части убрали бетонные блоки, проезд не ограничен. Эти населенные пункты закрыли на карантин 8 апреля из-за COVID-19. Там провели дезинфекцию территории и медицинское обследование жителей.

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