Конференция Digital Brand Day 2020 пройдет 27 апреля и 23 июня

27 апреля состоится первая часть конференции Digital Brand Day 2020 — The Energy of Creation. Вторая часть — The Energy of Action — пройдет 23 июня. Оба мероприятия будут организованы в формате «fully-digital-experience».

В апрельской программе примут участие более 50 спикеров из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как Сбербанк, PepsiCo, Unilever, «Пятерочка», «Билайн», «Яндекс.Такси», Lamoda, Heineken, RB, Henkel, Mondelēz, «Мултон», McDonald's, «ВКонтакте», Coca-Cola, Amway, Philips, Volvo, «Газпромбанк», «ИНГРАД», TOUS, L'Occitane, «Ниармедик», S8 Capital, Hyper Audience, Kantar TNS, DAN, GPMD, Publicis Groupe, Russ Outdoor, GroupM, ivi и многих других.

В этом году конференция Digital Brand Day пройдет в два этапа:

27 апреля — The Energy of Creation. Кейсы и доклады будут посвящены проектам, реализованным зимой и весной текущего года, а также маркетологи и представители агентств поделятся своим взглядом на точки роста в дистанционном мире, организацию бизнес-процессов в режиме «удаленки», лидерства в турбулентное время и многое другое.

В этот день зрителей ждут доклады и дискуссии, транслирующиеся сразу в двух виртуальных залах параллельно.

23 июня — The Energy of Action*. Первый анализ и экспертная оценка текущей рыночной ситуации, мнения экспертов отрасли о том, как они оценивают ситуацию и степень ее потенциального влияния на рынок. На повестке дня — обсуждение действий и мер, способных сегодня помочь бизнесу не потерять позиций, сохранить и укрепить отношения с аудиторией, а также возможностей, которые открывает этот кризисный для рынка период.

The Energy of Creation посвящен цифровизации не только маркетинговых и рекламных коммуникаций, но и всех бизнес-процессов. Наиболее успешны и эффективны сегодня те, кто сочетает инженерное сознание и «уберизацию».

Многие игроки осознали важность и неизбежность подобных трансформаций и их влияние на устойчивый и эффективный рост. Но еще не все готовы и могут оперативно ответить на этот вызов, и рекламный рынок в этом смысле не исключение.

Ускорят ли события весны 2020 года «оцифровку» и рождение новых продуктов, сервисов и брендов? Вместе с тем кажущаяся безграничность и неисчерпаемость возможностей digital способствует появлению бесконечного числа новых платформ, технологий и инструментов, которые порождают зеттабайты информации. А нужно ли рекламной индустрии столько adtech, big data и инвентаря? Что важнее для рынка — количество или качество, понимание или бесконечная новизна?

Как никогда маркетингу необходима объективная картина в вопросах работы алгоритмов рекламных технологий, brand safety, креатива, анализа эффективности и ROI, а жизнь меняется… Об этом и будем говорить весь день 27 апреля.

Трансляция будет проходить одновременно на нескольких площадках:

Все трансляции доступны без регистрации.