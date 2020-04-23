Бывшего хоккеиста Мусатова обвинили в вымогательстве

Бывшего хоккеиста Игоря Мусатова, который подозревался в мошенничестве, обвинили в шантаже на 20 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 22 апреля.

В полицию обратился бизнесмен Егор К., который заявил, что Мусатов через посредника требует у него 20 млн рублей. По предварительным данным, речь идет о несостоявшейся сделке по купле-продаже участка земли. В качестве посредника потенциальный покупатель отправил бывшего хоккеиста, однако впоследствии отказался заключать сделку, и участок продали другому человеку.

Как рассказал бизнесмен, к нему от лица Мусатова обратился гражданин по фамилии Гаджиев и потребовал деньги. Полицейским предоставили скриншоты сообщений от бывшего хоккеиста, в которых он сообщил, что находится в заключении и нуждается в деньгах, поэтому требует вернуть «долг».

Полиция задержала Мусатова в сентябре 2019. Он обвинялся в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Отмечалось, что хоккеист находился в федеральном розыске.

Мусаев является воспитанником хоккейной школы московского «Спартака». Он был нападающим словацкого клуба «Слован», выступающего в КХЛ. Кроме того, спортсмен играл за московский «Спартак». Является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2007 года в составе молодежной сборной России.