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Бывшего хоккеиста Мусатова обвинили в вымогательстве

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Бывшего хоккеиста Игоря Мусатова, который подозревался в мошенничестве, обвинили в шантаже на 20 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 22 апреля.

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В полицию обратился бизнесмен Егор К., который заявил, что Мусатов через посредника требует у него 20 млн рублей. По предварительным данным, речь идет о несостоявшейся сделке по купле-продаже участка земли. В качестве посредника потенциальный покупатель отправил бывшего хоккеиста, однако впоследствии отказался заключать сделку, и участок продали другому человеку.

Как рассказал бизнесмен, к нему от лица Мусатова обратился гражданин по фамилии Гаджиев и потребовал деньги. Полицейским предоставили скриншоты сообщений от бывшего хоккеиста, в которых он сообщил, что находится в заключении и нуждается в деньгах, поэтому требует вернуть «долг».

Полиция задержала Мусатова в сентябре 2019. Он обвинялся в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Отмечалось, что хоккеист находился в федеральном розыске.

Мусаев является воспитанником хоккейной школы московского «Спартака». Он был нападающим словацкого клуба «Слован», выступающего в КХЛ. Кроме того, спортсмен играл за московский «Спартак». Является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2007 года в составе молодежной сборной России.

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