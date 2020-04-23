Проект ВСМ из Челябинска в Екатеринбург заморозили из-за коронавируса

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Челябинском и Екатеринбургом заморозили. Причиной стала сложная экономическая обстановка в связи с пандемией коронавируса.

О заморозке проекта сообщили в хозяйственном партнерстве «Уральская скоростная магистраль». Она связана с «необходимостью приоритизации расходов и перераспределения финансовых и нефинансовых ресурсов с целью преодоления социально-экономического кризиса в результате распространения коронавирусной инфекции». Об этом пишет ИА «Ура.ру».

В партнерстве отметили, что проект вновь появится в повестке после стабилизации ситуации в стране.

Ранее ВСМ «Екатеринбург–Челябинск» вошла в число приоритетных проектов долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года. Согласно проекты, путь между уральскими городами займет около 70 минут.