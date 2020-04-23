Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП в Ульяновске

В Ульяновске четырехлетний ребенок получил травмы в результате ДТП. Автомобиль «ВАЗ» при повороте не пропустил «Ниву».

Авария произошла на улице Камышинской. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «ВАЗ» совершал левый поворот и не предоставил преимущество встречному автомобилю «Нива». От удара «ВАЗ» изменил траекторию и врезался в металлическое ограждение. Об этом сообщает 1ul.ru.

В салоне «Нивы» находился ребенок. С травмами его доставили в больницу для осмотра.

Ранее сообщалось, что в Брянской области при столкновении мотоцикла с забором серьезно пострадали два человека.