Прямой эфир

Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП в Ульяновске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновске четырехлетний ребенок получил травмы в результате ДТП. Автомобиль «ВАЗ» при повороте не пропустил «Ниву».

Авария произошла на улице Камышинской. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «ВАЗ» совершал левый поворот и не предоставил преимущество встречному автомобилю «Нива». От удара «ВАЗ» изменил траекторию и врезался в металлическое ограждение. Об этом сообщает 1ul.ru.

В салоне «Нивы» находился ребенок. С травмами его доставили в больницу для осмотра.

Ранее сообщалось, что в Брянской области при столкновении мотоцикла с забором серьезно пострадали два человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
BMW разорвало на части в результате ДТП на Рублево-Успенском шоссе
В Москве задержали устроившего ДТП на угнанном тягаче мужчину

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020