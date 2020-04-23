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В МИД России опровергли неоказание медицинской помощи Уилану

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Заявления о том, что обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан не получает врачебной помощи, беспочвенны. Он находится в хорошей физической форме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 23 апреля.

При необходимости Уилан получает помощь врачей. Его «чуть ли не каждую неделю» навещают представители всех четырех стран, гражданином которых он является (США, Канады, Ирландии и Великобритании), и все они могут подтвердить его хорошее самочувствие, сказала Захарова.

В ближайшее время Уилану организуют телефонные разговоры с США, добавила дипломат.

20 апреля Мосгорсуд разрешил Уилану телефонные переговоры с родителями. Он сможет общаться с ними дважды в месяц.

13 апреля посол США в России Джон Салливан заявил, что дело Уилана представляет собой препятствие в отношениях Вашингтона и Москвы. Оно также «морально неверно и юридически подозрительно», заявил глава американской дипмиссии.

Уилана задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

24 декабря 2019 года Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста обвиняемого. Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела. Следствие было окончательно завершено только в феврале 2020 года, а через две недели Генпрокуратура России окончательно утвердила обвинение против Уилана.

27 марта сообщалось, что Мосгорсуд перенес с 30 марта на 13 апреля судебный процесс в отношении Уилана. Позже заседание еще раз перенесли.

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