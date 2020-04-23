Радио «Комсомольская правда» запускает марафон благодарности врачам

Медики – те самые люди, которые сегодня каждый день выходят на бой, чтобы спасти наши жизни и жизни наших близких.

Сейчас, когда мы сидим дома на удаленке, они каждый день выходят на поле боя и борются за наши с вами жизни. Враг невидим и от этого еще более опасен. Но врачи не боятся. Они знают, что в эти непростые дни будущее человечества зависит именно от их работы.

И мы тоже это знаем! 26 апреля на радио «Комсомольская правда» пройдет марафон благодарности врачам — «Эфир о настоящих героях».

В течение 10 часов на связи со студией будут десятки медиков со всей России и из других уголков мира. Они расскажут о том, как им удается сдерживать и побеждать коронавирус.

Врачи называют свою работу буднями, мы называем ее ежедневным подвигом. Для героев в белых халатах выступят известные музыканты и актеры. Песни, слова благодарности и истории о настоящих людях — вот то, чем каждый из нас сейчас может помочь докторам, медсестрам, санитарам и всему остальному медперсоналу, которые рискуют своими жизнями.

Настраивайтесь 26 апреля на волну радио «Комсомольская правда» (97,2 fm Мск) с полудня и до 10 вечера. Слова поддержки врачам пишите и надиктовывайте аудиосообщениями в WhatsApp и Viber на номер 8-967-200-97-02.