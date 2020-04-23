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В Генпрокуратуре рассказали о контроле за ценами на маски и продукты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Генеральная прокуратура России начала работу по выявлению спекуляций медицинскими масками и контролю за ростом цен на продукты, который может возникнуть на фоне ограничений, введенных в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 23 апреля.

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«Прокурорам субъектов РФ поручено принять дополнительные меры по обеспечению прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в условиях распространения коронавирусной инфекции», — отметили в Генпрокуратуре.

В настоящий момент ведомство уже проводит контроль цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Особое внимание будет уделено недопущению необоснованного роста цен на товары первой необходимости (крупы, сахар, соль и др.), так как это может создать условия для ажиотажного спроса и других негативных последствий для общества.

17 апреля сообщалось, что практически во всем мире из-за режима самоизоляции, введенного на фоне распространения коронавируса, взлетели цены на кофе. По данным экспертов, опрошенных телеканалом, из-за закрытия ресторанов, кафе и кофеен, а также перехода многих людей на удаленную работу в магазинах наблюдается ажиотаж вокруг кофе. Как рассказал представитель брокерской компании Marex Spectron Максимилиан Копестаке, произошел переход от одного вида потребления к другому — от потребления вне дома к потреблению дома.

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