Международные резервы России за неделю выросли на $4,8 млрд

Международные резервы России на 17 апреля 2020 года выросли по сравнению с показателем на 10 апреля на 0,8% ($4,8 млрд) и составили $569,7 млрд. Об этом сообщает Центробанк в четверг, 23 апреля.

По сведениям регулятора, у повышения объема финансовых резервов есть две причины.

Во-первых, рост активов произошел под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объем операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.

Во-вторых, на сумму резервов повлияла сделка по продаже Банком России пакета акций ПАО Сбербанк.

В начале марта ЦБ сообщил о росте международных резервов России за неделю на $6,9 млрд и в тот момент их сумма составила $570 млрд.

Тогда же Центробанк ускорил накопления золотых резервов на фоне роста турбулентности в глобальной экономике и распространения коронавирусной инфекции.