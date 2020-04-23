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Омичка выплатила штраф за продажу новорожденной дочери

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Судебные приставы в Омской области взыскали штраф с женщины, которая была осуждена за продажу новорожденного ребенка. Должница выплатила 24 тыс. рублей.

По данным следствия, женщина решила продать новорожденную дочь из-за тяжелого материального положения. В 2018 году она предложила ребенка учительнице из Санкт-Петербурга, с которой познакомилась в интернете. Передача девочки состоялась в аэропорту Омска. Позже ребенка забрали органы опеки. Мать девочки осудили, ее приговорили к штрафу в размере 24 тыс. рублей с рассрочкой на один год. В соответствии с приговором омичка должна была выплачивать штраф в равных частях ежемесячно. Однако женщина платить не захотела.

Судебные приставы объяснили местной жительнице, что штраф может быть заменен на более суровое наказание. Об этом пишет ИА «Город55». После беседы с приставами женщина выплатила штраф в полном объеме.

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