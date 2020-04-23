В Госдуме оценили последствия от правок Украины в «Википедии»

Исправление Украиной «неточностей» в статьях «Википедии» может подорвать репутацию интернет-ресурса. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Эти очередные попытки переписать историю собственной страны, а также подправить под свои политические интересы мировую историю — очень опасная игра. Подобная акция является, безусловно, политическим заказом, направленным в первую очередь на сознание подрастающего поколения», — приводит «РИА Новости» слова Железняка.

Он отметил, что внесение подобных исправлений в «Википедию» украинской стороной может нанести серьезный вред репутации интернет-энциклопедии.

«Намерение украинских авторов вносить поправки в «Википедию» по разным темам, скорее всего, выльется в то, что в популярной энциклопедии появятся «древние укры» или что-нибудь подобное», — добавил депутат.

Накануне, 22 апреля, министерство иностранных дел Украины объявило о начале работы по исправлению статей о стране на разных языках в «Википедии».

В МИДе объяснили, что таким образом они будут бороться с дезинформацией и это, как заверили в ведомстве, стратегический приоритет внешней политики Украины.

Первым этапом этой кампании станет запуск онлайн-марафона «Месяц украинской дипломатии» в мае. Как пояснили в МИДе, в течение месяца авторы будут заполнять пробелы и исправлять неточности на темы «российской агрессии, интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, отношений с другими странами».

Это не первый случай, когда в Киеве пытаются скорректировать историю страны или представить ее в нужном руководству государства свете. В частности, экс-президент Украины Петр Порошенко в июне прошлого года заявлял, что украинцы в Крыму были за тысячу лет до русских. Кроме того, ученые спорили о датах основания Днепропетровска и Павлограда.