Онлайн-экскурсии запустил Калужский музей космонавтики

В Калуге Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского не принимает посетителей в период самоизоляции. Однако это не мешает ему продолжать просвещать жителей города об истории космонавтики. Сейчас это делается в режиме онлайн.

Виртуальные экскурсии и лекции появляются на официальном сайте музея регулярно. Они рассказывают не только об экспонатах, которые представлены в музее, но и о разных астрономических явлениях и объектах.

Как пишет газета «Весть», лекции проводят сотрудники музея в видеоформате. Так, сейчас на сайте можно найти лекции о Солнце, жизни планеты Земля, тайнах черных дыр. Представлена виртуальная экскурсия «Все тайны корабля» о космическом комплексе «Восток».

Также на сайте есть раздел «Виртуальные экскурсии», который дает возможность самостоятельно «прогуляться» по музею космонавтики, Дому-музею Циолковского в Калуге и Дому-музею Циолковского в Боровске.

С 9 по 12 апреля проходил международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». В этом году фестиваль планировалось провести в Калуге, «колыбели» космонавтики, но из-за запрета на массовые мероприятия конкурсные показы и объявление лауреатов фестиваля прошли в онлайн-сервисе more.tv.