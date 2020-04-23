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Президент фестиваля «Усадьба Jazz» рассказала о планах его переноса

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Фестиваль «Усадьба Jazz», который планировался на 30–31 мая, может быть перенесен на конец лета или сентябрь. Об этом рассказала «Известиям» основатель и президент фестиваля Мария Семушкина.

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Даже если общий карантин к концу мая отменят, запрет на массовые мероприятия, скорее всего, сохранится, отметила она.

«Мы бы очень хотели, чтобы наш 17-й фестиваль «Усадьба Jazz» в любом случае состоялся, поэтому рассматриваем его перенос на конец лета или сентябрь», — сказала Семушкина.

Также оргкомитет готовит онлайн-фестиваль и надеется провести его в назначенные дни, чтобы гости смогли окунуться в мир музыки хотя бы виртуально.

Ситуация с зарубежными участниками фестиваля неоднозначна. Организаторы фестиваля надеются, что они смогут приехать, но если не получится, яркую программу в духе фестиваля можно создать и из российских музыкантов. Окончательное решение будет зависеть от текущей ситуации.

16 апреля стало известно об отмене в Германии крупнейших рок-фестивалей Rock am Ring 2020, а также Rock im Park. Они должны были идти параллельно с 5 по 7 июня в Нюрбургринге и Нюрнберге. Причиной стал введенный из-за коронавируса запрет на массовые мероприятия.

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