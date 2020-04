Together we are better — «Вместе мы лучше» сказал Алексей Леонов, советский космонавт, руководитель совместного полета «Союз»–«Аполло» на открытии в 2016 году скульптурной композиции «Встреча на Эльбе» в центре Москвы. И сегодня — в год 75-летия победы над фашизмом — как никогда важно не забывать события той эпохи и смыслы, которые они несут для современного мира.

Встреча войск советской и американской армий состоялась 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльба. Она стала событием завершающего этапа боевых действий вооруженных сил антигитлеровской коалиции в Европе. Тогда войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева встретились с войсками Первой армии генерала Кортни Ходжеса. Фотография советских и американских военных, пожимающих друг другу руки во время братания войск союзников на мосту через реку Эльба, в считанные часы обошла издания всего мира.

Москва салютовала этому событию 24 залпами из 324 орудий, такие же торжества прошли на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Прошло 75 лет с момента этой легендарной встречи, но, к сожалению, за все эти долгие годы проявление подобных чувств и настроений в отношениях двух стран наблюдалось все реже и реже. Более того, по мнению растущего числа международных экспертов, сейчас сотрудничество России и США подошло к низшей точке со времен холодной войны. А некоторые и вовсе говорят о маячащей вероятности прямого вооруженного конфликта, не исключая применение ядерного оружия.

Пока такие настроения не выходят за пределы риторики. Однако именно в сложившейся сегодня ситуации особую роль приобретает так называемая народная дипломатия. Пока политики и СМИ то и дело нагнетают истерию, общественные контакты становятся важным фактором стабилизации и разрядки.

Так, большая группа активистов из многих стран, включая Россию и США, весь год готовилась провести 25 апреля историческую реконструкцию «Встречи на Эльбе», а накануне обсудить важнейшие проблемы мировой безопасности на конференции в Берлине. Наряду с историческими воспоминаниями и чествованием ветеранов планировалось предложить некоторые идеи и конкретные проекты для вовлечения России и США в долгожданный диалог, так необходимый в настоящее время.

Понятно, что в нынешних условиях пандемии эти мероприятия в Германии оказались невозможными. Но, к счастью, современные технологии, которыми, кстати, уже не раз в последние месяцы пользовались мировые лидеры, позволяют проводить конференции в режиме онлайн, что и произойдет 24 апреля — за день до 75-летия встречи союзников.

Среди участников мероприятия оказались ветераны, профессора ведущих университетов, представители международных организаций, журналисты, общественные и политические деятели из России, США, Франции, Великобритании, Германии, Индии, Китая, бывших республик Советского Союза и других стран.

Крайне важно, что охватившая планету пандемия COVID-19 не смогла разрушить планы организаторов реконструкции, лишь скорректировав сам формат. Ведь в ситуации, когда взаимное недоверие и напряженность накрывают отношения Москвы и Вашингтона волна за волной, необходимо предпринимать любые усилия для сохранения исторической памяти и уроков Второй мировой войны. Это, в свою очередь, должно способствовать расширению взаимного сотрудничества и развитию совместных инициатив и гуманитарных проектов.

Есть и конкретные предложения — например, использование новых коммуникационных технологий для диалога между представителями общественных и особенно молодежных организаций, включая совместные дискуссии в учебном процессе. Некоторые российские и американские университеты уже практикуют такой диалог, но он явно должен быть значительно расширен.

Участники конференции также напомнят президенту Дональду Трампу о его обещании на форуме в Давосе и в Конгрессе США поддержать идею посадки триллиона деревьев для борьбы с катастрофическими последствиями изменения климата и экстремальными погодными явлениями. Почему бы американцам не заняться озеленением планеты вместе с россиянами — учитывая суть вопроса, вряд ли найдутся адекватные противники такого сотрудничества.

Есть много и других предложений, в частности, проводить в апреле в Берлине ежегодную конференцию «Дух Эльбы». Это словосочетание могло бы стать синонимом международной кооперации в борьбе с угрозами XXI века.

Во влиятельной американской газете «The Hill» один из участников пятничного телемоста, бывший военный атташе посольства США в Москве генерал Питер Звак заявил: «Такие публичные мероприятия, посвященные встрече на Эльбе, предоставляют редкую возможность напомнить о серьезном и эффективном сотрудничестве Москвы и Вашингтона в прошлом и в то же время подают им сигнал о чем-то позитивном в эти сложные для всех времена».

А вот что сказал еще один участник, американский генерал, а ныне научный сотрудник Гарварда Кевин Райан: «75 лет тому назад наши отцы и деды сражались с общим врагом. В этом сражении гибли миллионы и рушились страны. Сегодня нам нужны не только герои, о которых говорил в поэме Твардовского Василий Теркин, но и лидеры, которые будут наводить мосты между нашими странами».

К сожалению, в мире есть еще много тех, кто не хочет вспоминать про Эльбу, а призывает своих лидеров использовать эти трудные времена не для поисков друзей, а для получения геополитических выгод. Но сегодня не хотелось бы вступать с ними в полемику. Для нас важнее приветствие, полученное из космоса от членов экипажа МКС, которые также вспоминают слова Леонова о том, что «вместе мы лучше». И это, пожалуй, самое справедливое и емкое изречение, которому мы должны следовать.

Автор — президент Американского университета в Москве

