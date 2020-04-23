«Экспериментальные» тротуары в Петрозаводске уберут спустя семь лет

В Петрозаводске на улице Чапаева выполнят работы по замене пешеходных ограждений. Судя по информации сайта госзакупок, этим займется местная компания ООО «ТОР». Из регионального бюджета на эти виды работ выделят 4,7 млн рублей.

Заменить ограждения на этой улице должны до 31 августа. Как поясняет ИА «Карелinform», речь идет об ограждениях на улице Чапаева, которые сами местные власти называют экспериментальными.

Конструкции делят пешеходную зону пополам. Они появились еще семь лет назад. Депутат городского совета Петрозаводска Дмитрий Романов ранее заявлял, что проект действительно был ошибочным. Но сейчас появилась возможность это исправить.