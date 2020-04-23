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В Москве от коронавируса вылечился еще 181 пациент

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве от коронавирусной инфекции вылечились 2448 человек, среди них 181 — за последние сутки. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

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«Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики», — отметила вице-мер.

К заболевшим COVID-19 в столице применяют такие методы лечения, как переливание донорской плазмы крови COVREC. Материал по собственному желанию предоставляют уже выздоровевшие от заболевания пациенты, в крови которых есть антитела к вирусу. Данный метод широко используется при лечении коронавируса в отсутствие вакцины в США, Германии, Китае и других странах.

Российские ученые в свою очередь разрабатывают методику применения гелия для лечения COVID-19. Испытания проходят на базе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения столицы.

Эффективность применения этого газа при лечении острых легочных заболеваний объясняется его особым свойством. Так, гелий не только нормализует газовый состав крови, но и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. Благодаря этому данный газ может предотвращать кислородное голодание, помогая избежать тяжелых осложнений от коронавируса.

В России, по данным опершатаба, за прошедшие сутки 4774 человека заразились коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 62 773, скончались — 555, в том числе 42 пациента — за последние сутки.

К

Вылечился от заболевания COVID-19 в стране 4891 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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