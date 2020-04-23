Ритейлерам готовят льготы за фудшеринг

Ритейлеры и производители получат льготы за фудшеринг. Депутаты представят новую версию законопроекта — в нем будет установлен предельный объем продуктов, которые можно будет направлять на благотворительность без налогообложения. Он будет составлять от 15 до 30% общего товарооборота. В минимальный перечень продуктов могут войти молочная продукция, мука, крупы, картофель, сахар и соль, овощи, говядина, свинина, курица и рыба. Товары должны соответствовать санитарным требованиям.