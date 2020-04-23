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Коронавирус обнаружен у сотрудников и пациентов наркодиспансера в Чите

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У сотрудников и пациентов наркодиспансера в Чите обнаружен коронавирус. Об этом 23 апреля сообщили в министерстве здравоохранения Забайкальского края.

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«Были обследованы 364 человека, у 17 — поэтапно подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие, по мере определения инфекции, были госпитализированы в моностационар первой городской больницы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам врио главы ведомства Анны Шангиной, все сотрудники, находившиеся в больнице в день обнаружения коронавируса отправлены на карантин. Во всех помещениях учреждения была проведена санитарная обработка.

Накануне сообщалось об обнаружении крупного очага коронавирусной инфекции во Владивостокской больнице № 2, рассчитанной на тысячу коек. Там диагноз COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек — сотрудники медучреждения.

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По состоянию на утро 23 апреля, в России подтвердились 57 999 случаев заболевания коронавирусом. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались. В Забайкальском крае, по данным регионального минздрава, на данный момент коронавирус зарегистрирован в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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