Россия и Турция провели патрулирование на севере Сирии

Российские и турецкие военные совместно провели пятое патрулирование трассы М-4 в Сирии.

Колонна российских машин вышла из Серакиба, навстречу им выдвинулась турецкая бронетехника. В условленном месте военные двух стран встретились и обсудили построение колонны, количество бронемашин с каждой стороны, а также то, кто будет прикрывать патруль с воздуха, а кто с земли.

Все военные были в марлевых повязках, сейчас это обязательное условие по безопасности. В патрулировании приняли участие турецкие автомобили «Кирпи», а также российские БТР-82 и «Тигры». С неба движение контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.