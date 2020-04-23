Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в Instagram видеозапись, на которой он стрижет себя налысо машинкой.

«Парикмахерские закрыты, а стричься надо!» — прокомментировал видео спортсмен.

Ранее боец ММА Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Во вторник, 21 апреля, Кадыров побрил голову и призвал oстальных мужчин сделать то же самоe в ответ на просьбу жителей республики открыть парикмахерские.