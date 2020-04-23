Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса

Китайские ученые пришли к выводу, что противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация лекарств Лопинавира и Ритонавира не являются эффективными средствами для лечения пациентов с легкой и средней формами COVID-19. Об этом сообщается в журнале Med.

Ученые провели исследование действия препаратов после того, как они попали в список потенциальных средств от COVID-19, составленный Национальной комиссией по здравоохранению Китая. В эксперименте приняли участие 86 пациентов с легкой и средней формами заболевания.

Отмечается, что 34 пациента принимали комбинацию Лопинавир/Ритонавир, 35 получали «Арбидол», еще 17 заболевших не принимали какую-либо терапию. При этом динамика течения болезни у всех инфицированных была практически одинаковой, в том числе по уровню снижения температуры, смягчению кашля или улучшению результатов КТ грудной клетки, пишет «Федеральное агентство новостей».

25 февраля Федеральная антимонопольная служба начала расследование по делу о рекламе «Арбидола» как средства от коронавируса. Из рекламы, распространявшейся в эфире радиостанций «Радио 7 на семи холмах», «Ретро FM», «Европа Плюс» и «Авторадио», следовало, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против коронавируса COVID-2019. При этом, по данным ФАС, специфических лекарств для лечения коронавируса не существует.

10 марта по результатам рассмотрения дела ФАС сообщила, что реклама «Арбидола», который был заявлен производителем как средство для лечения пневмонии COVID-19, выходит за пределы инструкции препарата.