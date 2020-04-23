Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы заместителя председателя СК РФ, руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина.

Соответствующий указ главы государства был опубликован в среду, 22 апреля на портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ — руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», — говорится в документе.

Сорочкин с 2007 года работал заместителем председателя Следственного комитета при прокуратуре. Должность заместителя главы СКР он занимал с 2011 года.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ.