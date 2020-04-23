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Bloomberg оценил падение состояния Ахметова на 80% за семь лет

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Фото: ТАСС/Владимир Синдеев
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За последние семь лет состояние украинского миллиардера Рината Ахметова, которое раньше оценивалось в $22,4 млрд, сократилось на 80%. Это стало одним из самых значимых падений, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg, пишет издание.

Журналисты агентства отмечают, что в данный момент основной задачей Ахметова является сохранение бизнеса на плаву. Состояние миллиардера пострадало в связи с пандемией коронавируса, который привел к снижению цен на промышленные товары.

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По информации издания, из-за напряженности в мировой торговле и пандемии, ограничивающей спрос на товары, на Украине снижается промышленное производство. Кроме того, добыча угля в энергокомпании Ахметова может упасть на 30% в 2020 году.

Также на состояние оказывает влияние закон, принятый Верховной радой, который запрещает на период карантина начисление и взыскание неустойки за несвоевременную оплату ЖКХ, в связи с чем многие клиенты задерживают платежи.

Также энергокомпания Ахметова инвестировала около $1,2 млрд в возобновляемую энергию. Однако в этой области у компании возникли проблемы, так как глобальная экономика замедляется, а государственное регулирование делает отрасль менее привлекательной для инвестиций.

По данным Forbes, состояние Ахметова оценивается в $2,7 млрд. Журнал поместил его на 875 строчку в глобальном списке богатейших людей мира. В конце января Forbes оценивал его состояние в $6,7 млрд (272 строчка), пишет РБК.

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