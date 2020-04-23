Deutsche Bank оценил шансы пандемии COVID-19 стать худшей в истории

Deutsche Bank проанализировал пандемии и эпидемии за последние две тысячи лет, при которых насчитывалось как минимум 100 тыс. погибших. По подсчетам авторов исследования, пандемия COVID-19 не войдет даже в двадцатку самых смертоносных, сообщает РБК.

Эксперты составили список из 24 заболеваний и подсчитали какая доля населения мира погибла от них. При этом Deutsche Bank отмечает, что использовались различные источники из-за расхождения данных о количестве смертей.

По последним данным, жертвами коронавируса нового типа стали 0,002% населения Земли (исходя из данных о 178 тыс. погибших, сейчас по данным сайта Worldometer их более 183 тыс.). По этому показателю нынешнюю пандемию обошел свиной грипп 2009–2010 годов: тогда умерли 203 тыс. населения, или 0,003% населения мира на тот момент.

Наиболее смертоносной болезнью современности, согласно авторам исследования, остается СПИД. С момента открытия заболевания в 1981 году умерли 0,57 населения Земли (30 млн человек) и пандемия ВИЧ продолжается.

«Испанка» названа наиболее масштабной пандемией за последние 100 лет. От нее умерли 50 млн человек (2,7% населения мира).

Зловещее первое место за последние две тысячи лет истории человечества занимает «черная смерть» – пандемия чумы 1347 – 1351 годов. По данным исторических источников, которые исследовал Deusche Bank, от нее умерли 42% мирового населения того времени – 200 млн человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 22 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован у свыше 2,6 млн человек, скончались более 183 тыс. человек.