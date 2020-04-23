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Мосбиржа планирует ввести изменение ценового коридора на вечерней сессии срочного рынка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московская биржа хочет в ближайшее время ввести механизм изменения границ ценового коридора на вечерней торговой сессии срочного рынка. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

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Такую рекомендацию торговой площадке дал комитета по срочному, заседание которого состоялось в среду, 22 апреля.

Запрет на изменение ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии был ранее установлен по рекомендации участников рынка для снижения рисков и противодействия манипуляциям на менее ликвидном рынке в ходе вечерних торгов. В настоящее время механизм автоматического изменения границ ценовых коридоров действует только в ходе основной торговой сессии с 10.00 до 18.45.

В соответствии с рекомендациями комитета, в ходе вечерней сессии граница ценового коридора будет меняться не ранее чем через 15 минут после стабилизации цены на контракт на уровне одной из границ коридора, добавили в пресс-службе.

«Реализация механизма изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке для таких «зеркальных» контрактов позволит, по мнению участников рынка, снизить их риски и риски их клиентов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Московская биржа планирует в ближайшие месяцы доработать механизм проведения торгов деривативами при отрицательных ценах на базовый актив.

Также Мосбиржа проработает и обсудит с участниками меры по снижению рисков при торгах нефтяными контрактами до момента внедрения отрицательных цен.

Ранее в среду сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России и Министерство энергетики России обсуждают снижение в два раза нормативов биржевых продаж нефтепродуктов.

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