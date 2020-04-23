Гарвард отказался от льготного кредита на $8,6 млн

Гарвардский университет в США сообщил об отказе от льготного кредита на сумму $8,6 млн, на который претендовал в рамках пакета мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters в среду, 22 апреля.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что потребует у Гарвардского университета вернуть этот кредит.

«Мы озабочены тем, что активный интерес политиков и других к Гарвардскому университету в связи с этой программой кредитования может помешать участию в программах помощи тем студентам и учебным заведениям, которые в ближайшие месяцы могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами», — заявили в университете.

Вместе с тем, в учебном заведении отметили, что Гарвардский университет принял решение не добиваться этих средств и не принимать их.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, что ошибка с предоставлением кредита университету возникла в результате того, что изначально критерии участия в программе льготного кредитования были не слишком четко обозначены, так что некоторые крупные компании тоже приняли в ней участие, однако позже вернули деньги.

9 апреля Федеральная резервная система США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.