МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»

Украине стартует компания, в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины, по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации. Об этом в среду сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На первом этапе в мае планируется запуск онлайн-марафона «Месяц украинской дипломатии», в течение месяца авторы украиноязычной «Википедии» будут исправлять «неточности» на тему интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Пресс-служба отмечает, что в компании будут участвовать МИД Украины, посольств и консульства на своих интернет-ресурсах справки и документы о дипломатических отношениях с конкретными странами. Эту информацию можно будет использовать, как источник для статей в «Википедии». Дипломаты также будут помогать с наполнением статей на языках страны их пребывания. Компания призвана повысить узнаваемость Украины и ее истории в мире.

Накануне сообщалось, что в эстонском учебнике по английскому языку обнаружили карту Европы, на которой Крым обозначен частью России.

На карту, которую привели авторы на страницах учебника I love English 7, обратил внимание Конгресс украинцев Эстонии. Глава конгресса Вира Конык направила на имя министра образования и науки республики Майлис Репс письмо, в котором заявила, что эстонским школьникам «предоставляется фальшивая информация относительно Украины и игнорируется территориальная целостность украинского государства».