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Собянин предложил распространить пропускную систему на все регионы РФ

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице системы цифровых пропусков на все регионы страны. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Столичный градоначальник подчеркнул, что с сегодняшнего дня в Москве введен автоматический контроль за всеми, кто передвигается на любом виде транспорта, как личном, так и общественном.

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Собянин отметил сообщения коллег, которые говорили о разворачивании данной системы на другие, особенно близлежащие, регионы, и выразил уверенность, что систему можно развернуть на все регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах.

По его словам, лучше не останавливать связи между субъектами, а настраивать данную систему так, чтобы власти видели пассажиропоток, его объем, тех, кто перемещается и другую информацию, пишет «РИА Новости».

«Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции», — заключил Собянин.

В Москве и Подмосковье пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте действует с 15 апреля, а с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.

Теперь за наличием разрешения на передвижение следят камеры наблюдения на автодорогах и турникеты в подземке. При оформлении документа за пять часов до поездки требуется указать госномер автомобиля или проездной карты. Оформить цифровой пропуск для Москвы можно бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377, для Подмосковья — через сайт госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

По состоянию на 22 апреля, в России подтвердились 57999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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