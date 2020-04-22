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Камеры зафиксировали 230 тыс. водителей без пропусков 22 апреля в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Водители 230 тыс. автомобилей передвигались по Москве без пропусков в течение первого дня после запуска автоматического контроля. Об этом в среду, 22 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

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Нарушения режима самоизоляции были зарегистрированы с помощью 2,5 тыс. камер фотовидеофиксации.

«Сейчас их данные обрабатываются. Если информация подтвердится, все водители получат штрафы — 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что нарушители будут привлечены к ответственности по ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП города Москвы.

В Москве и Подмосковье пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте действует с 15 апреля, а с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.

Теперь за наличием разрешения на передвижение следят камеры наблюдения на автодорогах и турникеты в подземке. При оформлении документа за пять часов до поездки требуется указать госномер автомобиля или проездной карты. Оформить цифровой пропуск для Москвы можно бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377, для Подмосковья — через сайт госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Ранее в этот же день в оперштабе объяснили, почему пропуска могут аннулировать.

По состоянию на 22 апреля в России подтвердилось 57 999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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