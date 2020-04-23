Матч ученья: Григоренко и Сергеев снова покоряют Америку

Пока хоккейный сезон в Северной Америке на паузе, клубы НХЛ продолжают привлекать под свои знамена российских игроков. На этой неделе олимпийский чемпион – 2018, нападающий ЦСКА Михаил Григоренко заключил контракт с «Коламбус Блю Джекетс». Чуть ранее стало известно о переходе во «Флориду Пантерз» защитника «Салавата Юлаева» Артема Сергеева. Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Демченко следующий сезон проведет в системе «Монреаль Канадиенс».

Скорее всего, это не последние объявления об отъезде наших хоккеистов за океан, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Но не исключено, что отток будет не так велик — из-за неопределенности с календарем следующего сезона. Сезон в НХЛ может быть доигран в августе, тогда следующий регулярный чемпионат стартует не раньше ноября.

Михаил Григоренко

Уроженец Хабаровска еще в 2011 году, после бронзы юниорского чемпионата мира, поехал покорять Северную Америку в главной юниорской лиге Квебека. Тогда ему было 17 лет. Через год хоккеист был выбран на драфте «Баффало Сейбрз», где в следующие два сезона провел 43 матча, периодически отправляясь в фарм-клуб. По-настоящему россиянин закрепился в НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш», где выступал в 2015–2017 годах. К этому моменту он трижды становился призером молодежного чемпионата мира (серебро и две бронзы).

Возвращение в Россию в 2017 году было вызвано тем, что в НХЛ на Михаила Григоренко не делали большую ставку. При этом многие не сомневались, что рано или поздно он вновь попробует себя в сильнейшей лиге мира. В КХЛ Григоренко провел три сезона, став игроком первого звена ЦСКА вместе с Кириллом Капризовым и Линденом Веем. Он был одним из главных творцов успехов красно-синих — это выход в финал Кубка Гагарина в 2018 году и победа в нем в следующем сезоне. Также 25-летний форвард стал неотъемлемой частью национальной сборной, выиграв с ней золото Олимпиады-2018 в Корее и бронзу чемпионата мира – 2019 в Братиславе.

Во вторник Михаил Григоренко заключил однолетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс». Правда, НХЛ не стала его регистрировать, поскольку, по правилам лиги, если возвращается игравший в ней прежде хоккеист, его соглашение может начать действовать только с 1 июля. Эта проблема техническая, и, скорее всего, летом всё будет оформлено официально.

— Григоренко был одним из лидеров ЦСКА, все три сезона профессионально относился к своим обязанностям, показывал высокую результативность и составил отличную связку с Капризовым и Веем, — поделился с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Он достойно провел это время как в клубе, так и в сборной. Трудно сказать, какая теперь его ждет судьба в НХЛ, но мастерства и профессионализма Михаилу должно хватить, чтобы со второго раза полноценно заиграть за океаном.

Артем Сергеев

Как и Михаил Григоренко, Артем Сергеев еще в юном возрасте пытался пробиться в НХЛ через низшие североамериканские лиги. Это не помогло ему даже быть выбранным на драфте, но после двух медалей молодежного чемпионата мира (серебро-2012 и бронза-2013) Сергеев заслужил контракт новичка в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Правда, заиграть в «молниях» защитнику не удалось, и в 2015 году он вернулся в Россию, заключив контракт с ЦСКА.

С армейцами он дважды выходил в финал Кубка Гагарина, а в 2018 году перешел в «Салават Юлаев». В Уфе хоккеист стал одним из незаменимых игроков обороны и помог команде выйти в финал Восточной конференции плей-офф-2019, а в минувшем недоигранном сезоне прошел с клубом «Авангард» в первом раунде.

В воскресенье генеральный директор «Салавата» Александр Курносов объявил, что Сергеев проинформировал его о намерении перейти в клуб НХЛ «Флорида Пантерз». Контракт с уфимцами у игрока истекает 30 апреля.

— Сергеев был очень полезной боевой единицей для команды в эти два сезона, — заявил «Известиям» экс-главный тренер «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов. — Он отличался самоотверженностью и желанием отдаваться игре в каждом матче и на каждом участке площадки. Трудно сказать, насколько ему удастся показать себя в НХЛ, но для обороны Уфы его уход — серьезная потеря.

Василий Демченко

Уроженец Челябинска прошел всю систему родного «Трактора» и с 2013 года стабильно выступал в составе главной команды уральцев в КХЛ. Он долгие годы вынужден был конкурировать с культовыми для клуба иностранцами — канадцем Майклом Гарнеттом и чехом Павлом Францоузом. Пик карьеры Василия Демченко пришелся на середину 2010-х годов, когда он сумел успешно заменить получившего травму Францоуза, а затем около года уверенно отвоевывал у него игровое время.

Осенью 2016 года голкипер ездил со сборной России на этап Евротура Кубок Карьяла, а весной 2017-го был в расширенном списке кандидатов на поездку на чемпионат мира в Кельн и Париж, но в окончательную заявку не попал. Уже в следующем сезоне в «Тракторе» железным первым номером был Францоуз, который своей блестящей игрой в плей-офф-2018 помог челябинцам дойти до финала Восточной конференции и стал лучшим вратарем КХЛ.

После этого чех уехал в НХЛ, и казалось, что Демченко может окончательно стать первым номером. В следующем сезоне он помог демонстрировавшей низкую результативность команде пройти в плей-офф, но даже тогда делил игровое время с Александром Суднициным. А в прошедшем регулярном чемпионате провальное выступление «Трактора» привело к тому, что крайним сделали именно Василия Демченко, которого обменяли в стан заклятого врага челябинцев — магнитогорского «Металлурга».

Там Демченко был вторым номером при легендарном Василии Кошечкине, поэтому по окончании сезона не стал продлевать соглашение. Он заключил однолетний контракт новичка с «Монреаль Канадиенс». Россиянин в течение ближайшего года заработает $700 тыс. в случае выступления в НХЛ и $70 тыс. — если окажется в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и будет выступать за фарм-клуб «Лаваль Рокет». Ему придется конкурировать с группой вратарей во главе с клубной легендой, чемпионом Олимпийских игр – 2014 в Сочи Кэри Прайсом, одним из самых высокооплачиваемых голкиперов лиги ($10,5 млн в год).

— Демченко едет в хоккейный город с одной из самых титулованных и популярных команд во всей НХЛ, — пояснил «Известиям» проживающий в Монреале легендарный отечественный хоккеист Игорь Кравчук. — Поэтому сказать, что будет сложно, — это ничего не сказать. Здесь очень большое давление и ответственность, которые не каждый новичок выдержит, особенно если приезжает сюда из другой страны. К тому же, будут довлеть фигура и авторитет Кэри Прайса, очень популярного в глазах болельщиков вратаря. Но это чисто психологический момент, а вот как в хоккейном плане Демченко впишется в коллектив, прогнозировать не берусь. Я почти не видел его в КХЛ, поэтому оценивать чисто профессиональные навыки этого голкипера с моей стороны было бы некорректно. Сезон покажет. Тем более трудно сейчас сказать, будет он начинать с фарм-клуба или сразу получит шанс в главной команде.

Также вероятными претендентами на отъезд за океан в это межсезонье считаются защитники ЦСКА Алексей Марченко, Никита Нестеров, Михаил Науменков, нападающий армейцев Максим Шалунов и форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. Ранее «Известия» писали, что за океан уже точно отправятся нападающий СКА Александр Барабанов, форвард ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко и их коллега по амплуа из «Сочи» Андрей Алтыбармакян.