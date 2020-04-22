Судно для завершения «Северного потока - 2» заблудилось

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить «Северный поток — 2» движется на север. Это следует из данных портала по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder от 22 апреля.

Ранее отмечалось, что судно покинуло порт Лас-Пальмас на Канарских островах и направилось в сторону египетского Порт-Саида.

Однако на данный момент, согласно порталу, «Академик Черский» движется на север вдоль Атлантического побережья Португалии в северном направлении.

Свой путь судно начало еще в феврале, отправившись из Находки сначала в сторону Сингапура, а затем — на Шри-Ланку. Позже продолжило курс до города Суэц, но затем изменило его на порт Мапуту в Мозамбике. К концу марта судно огибало Африку и следовало в Кейптаун. К 10 апреля корабль должен был оказаться в Конго, однако отправился в Лас-Пальмас, куда прибыл накануне 18 апреля.

Известно, что «Академик Черский» с 2016 года находится в эксплуатации ООО «Газпром флот». В декабре 2019 года министр энергетики России Александр Новак заявил, что использование этого судна станет одним из вариантов достройки второй нитки «Северного потока».

2 апреля стало известно, что к укладке трубопровода присоединится еще одно судно — нидерландский корабль Flintstone, который будет проводить технические работы. Таким образом, каменной засыпкой занимаются уже четыре нидерландских судна и одно кипрское.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают только США, прибалтийские республики, Польша и Украина.